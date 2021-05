Екс-Ју група за Македонија: Словенија, Црна Гора и светскиот шампион, предизвик за Лазаров и ракометарите

Ракометната репрезентација на Македонија денеска ги доби противниците за претстојното Европско првенство кое во јануари идната година ќе се одржи во Унгарија и Словачка.

Ракометарите ги очекува тешка задача добија добро познати противници , две селекции се од поранешната СФР Југославија, а тука е актуелниот светски шампион.

Македонија се најде во групата А заедно со селекциите на Словенија, Црна Гора и Данска, а натпреварите ќе се играат во унгарскиот Дебрецин.

LIVE DRAW: Here are the final groups of the Men's EHF EURO 2022 🥵 The Battle for the Throne can start ⚔️ First reaction? 💬

Group A: 🇸🇮🇩🇰🇲🇰🇲🇪

Group B: 🇵🇹🇭🇺🇮🇸🇳🇱

Group C: 🇭🇷🇷🇸🇫🇷🇺🇦

Group D: 🇩🇪🇦🇹🇧🇾🇵🇱

Group E: 🇪🇸🇸🇪🇨🇿🇧🇦

Group F: 🇳🇴🇷🇺🇸🇰🇱🇹#ehfeuro2022 #watchgamesseemore

— EHF EURO (@EHFEURO) May 6, 2021