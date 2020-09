Екс играч на Реал Мадрид во одбраната на Лидс (ФОТО)

Лидс во чии редови настапува македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски се засили со нов централен бек, 27-годишниот Диего Љоренте.

Љоренте досега беше дел од Реал Сосиедад во чии редови од 2017 година запиша 77 натпревари и постигна четири голови.

И натаму нема официјална информација од англискиот клуб, но трансферот го потврдија Шпанците.

ℹ️ OFFICIAL ANNOUNCEMENT: #RealSociedad and @LUFC have reached an agreement in principle for the transfer of @diego_2llorente. Eskerrik asko, thank you! We wish you the best of luck in this new stage of your career, Diego!#AurreraReala pic.twitter.com/hnJvxcXQcN

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) September 22, 2020