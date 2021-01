Еден од демонстрантите на Трамп го помешале со Џеј Кеј од „Џамироквај“

Џеј Кеј, член на популарната група „Jamiroquai “, се огласи на социјалните мрежи тврдејќи дека тој не е еден од демонстрантите кои синоќа упаднаа во зградата на Конгресот.

Само еден ден откако демонстрантите упаднаа во зградата на Конгресот, обидувајќи се да ја оспорат победата на демократскиот пратеник Џо Бајден на неодамнешните претседателски избори во САД, Џеј Кеј објави видео на социјалните мрежи, во кое се пошегува на сопствена сметка, но исто така негираше дека е дел од демонстрациите.

now OBSESSED with the Jamiroquai feed

— Sue Perkins 💙 (@sueperkins) January 6, 2021