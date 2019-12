Две и пол години затвор за наставничката која имаше секс со своите ученици (ВИДЕО)

Мажена наставничка од Нов Зеланд (37) е осудена на две и пол години затвор, бидејќи имала сексуални односи со двајца студенти.

Во 2018 година, жената, вработена во колеџот Бленхајм на Северниот остров, за време на ручекот во повеќе наврати ги носела учениците тинејџери во својот автомобил, каде имале секс.

Таа е во брак со полицаец и во училиштето работела 12 години, пред да и биде укината дозволата за работна настава, поради нејзината врска со тинејџерите, пренесува Дејли Меил.

Судијата Тони Зохраб пред судот изјавил дека наставничката на момчињата им испраќала сексуално експлицитна содржина на социјалните мрежи и им се заканувала на никој да не ја откриваат „нивната тајна“.

Адвокатите на наставничката тврдат дека куќниот притвор би бил најдобрата форма за рехабилитација за неа, заради нејзините постојни проблеми со менталното здравје.

Обвинителите пак, рекле дека доколку таа била маж, а жртвите се девојчиња, службата во заедницата никогаш не би се сметала за казна.

