Двајца Срби добија петгодишна забрана за влез во Македонија – прошверцувале 2.300 штеки цигари
Основниот кривичен суд Скопје донесе пресуда врз основа на спогодба меѓу обвинителството и одбраната на двајца државјани на Србија, кои биле обвинети за криумчарење 2.300 штеки цигари со проценета вредност над 3,2 милиони денари, за што добија парична казна од по 4.000 евра и петгодишна забрана за влез во државата.
Според истрагата, на 1 октомври осомничените преку граничниот премин Блаце влегле во Македонија со товарно возило, избегнувајќи ја царинската контрола, а во приколката биле направени импровизирани бункери во кои биле скриени 2.300 штеки цигари со косовски бандероли со вредност од околу 3,22 милиони денари.
Камионот бил сопственост на фирма од Србија, а цигарите биле откриени во Скопје на улицата „Христијан Тодоровски Карпош“, каде што полицијата го забележала возилото.
Полицијатаа ги одзела сите криумчарени цигари, товарното возило со приколка, 1.300 евра во готово и два мобилни телефони, користени при извршувањето на делото.
По приведувањето и признанието на вината, обвинетите склучиле спогодба со обвинителството која била прифатена од суцот и им изрекол парична казна од по 4.000 евра, која мора веднаш да ја платат, како и петгодишна забрана за влез во земјата.
