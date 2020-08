Државата Оклахома со ултиматум за НБА тимот: Доколку клечат на интонирање на химната ќе плаќаат поголем данок

На властите на Оклахома не им се допаѓа тоа што комплетниот тим се вклучи во борбата против расната нееднаквост.

Владата на американската држава Оклахома му се закани на НБА тимот Оклахома сити тандерс дека ќе ја преиспита одлуката за даночни олеснувања за клубот бидејќи кошаркарите и тренерите иако беа предупредени да не го прават тоа, клечеа при интонирање на американската химна пред натпреварот со Јута.

Jazz and Thunder all kneel for the national anthem. One referee remains standing. pic.twitter.com/hFMoq9hVNl

— Eric Walden (@tribjazz) August 1, 2020