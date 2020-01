Драма со несреќен крај: Чешка се радува, Галија ја запре Македонија! - Слободен печат

Прв пораз на нашите најдобри ракометари на континенталниот собир, во последното трето коло во Виена ќе играме против домаќинот Австрија.

Во вториот натпревар на Европското ракометно првенство најдобрата машка ракометна репрезентација на Македонија во Виена го претрпе првиот пораз 27:25 од Чешка.

Македонија поведе со голот од пенал кој го реализираше Лазаров, но проблеми во следниот напад на Чесите, бидејќи две минути исклучување доби Талески. Со иста мера вратија ривалите од седмерец постигнат преку Здрахала за израмнување.

Танкоски за среќа веднаш ја врати нашата селекција во предност од една неизградена позиција (1:2), но Борко не успеа да го одбрани ударот на Карпашек кој се погрижи за нов егал на мечот.

Не реализиравме во следниот напад, па веднаш казнија Чесите од контра реализирана од страна на Хрстка, се играше брзо, бидејќи врати Лазаров со вториот погодок (3:3) во седмата минута.

Во деветтата минута одново бевме во позитива од крилна позиција преку Манасков, а десното крило Чип израмни на 4:4, ниту една од двете репрезентации не се одлепија со поголема разлика во првите 10 минути од играта.

Повторно таа нерешителност во нападите кој да шутира од страна на бековите, за среќа Манасков беше расположен за погодоци кој стрелаше за 5:5 во 12 минута.

Во наредните две минути Чешка беше со играч помалку после исклучувањето на Бечвар, за жал промашивме чист зицер преку Кузмановски и уште два напади во тој важен период.

И Чесите редеа нереализирани напади, тоа го казни Георгиевски од контра, а потоа и Борко се истакна со втората одбрана, а потоа и навивачите беа на нозе после прекрасниот лоб на Лазаров за 7:5 на семафорот за Македонија.

RESULT: In a brilliant match, #CzechRepublic 🇨🇿 take their first win of the tournament, 27:25 against #NorthMacedonia 🇲🇰!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/vhiAQIvlV4

— EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020