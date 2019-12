Драма над Егејот: Tурски авиони го нарушија грчкиот воздушен простор

Неколку турски воени авиони Ф-16 денеска го повредија грчкиот воздушен простор и повеќепати прелетаа над грчки острови во период од 25 минути, соопшти Генералштабот на националната одбрана на Грција.

Barrage of Turkish overflights in the eastern Aegean https://t.co/BfaLMAbQn0 pic.twitter.com/ioMZPz4aXZ

— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) December 18, 2019