Дончиќ ги фрли во транс навивачите на маверикс: Знам дека Јокиќ сака да игра во Далас

Ѕвездата на Далас маверикс, Лука Дончиќ на стартот на тренинг кампот во пресрет на новата сезона со изјава која предизвика бура кај фановите.

НБА екипите од вчера ги започнаа подготовките за новата сезона чиј старт е закажан за 22. декември и веднаш „температурата“ се крена до максимум.

Главен виновник за тоа е ѕвездата на Далас маверикс, Лука Дончиќ кој на прашањето дали би го разменил соиграчот Бобан Марјановиќ во Денвер во замена за Никола Јокиќ, даде одговор со кој тредизвика вистински земјотрес кај фановите на неговиот тим.

– Не можам јас никого да разменувам, тоа не е моја работа и не би го разменил Бобан, но доколку Јокиќ сака нека дојде во Далас. Знам дека сака – изјави Дончиќ.

Luka was asked if he would trade his friend Boban for playing with Jokic. Luka answered: Im not here to decide that, but if Jokic wants to come he can. I know Jokic wants to.

