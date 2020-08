Доминираат германските тренери во фудбалот: Клоп, Нагелсман, Флик, Тухел!

Сезонава Германија дефинитивно може да се пофали на фудбалски план, од земја каде што доаѓаат врвни и перспективни тренери.

Јирген Клоп кој после 30 години му донесе титула на Ливерпул во Премиер лигата, во истото натпреварување денеска е избран за најдобар менаџер.

Во овој избор Клоп дојде до првото место пред Френк Лампард, Брендон Роџерс и Крис Вајлдер.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

— Premier League (@premierleague) August 15, 2020