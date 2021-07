Доминација на Ферстапен во Австрија, потфрли светскиот шампион Хамилтон

Возачот на „Ред Бул“, Макс Ферстапен е победник на денешната Формула 1 трка за Големата награда на Австрија. Тој ја искористи пол-позицијата, на стартот ја задржа предноста и до крајот рутински ја одработи задачата за нов триумф сезонава.

Од круг во круг ја зголемуваше предноста, а покрај осумте победнички бодови, освои уште еден за најбрз круг на трката. Ова е неговата трета победа за три недели, Холанѓанецот на „Ред Бул ринг“ севкупно дојде до петтиот триумф оваа сезона, а 15-ти во кариерата.

Овој успех го направи на скоро идентичен начин како една недела на исто место кога славеше на ГН Штајерска. На второто место заврши Валтери Ботас од редовите на „Мерцедес“, а на подиумот се најде и Ландо Норис.

MAX VERSTAPPEN WIIINS!

Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!

Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021