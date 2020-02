Доколку сте типувале на Вулверхемптон, подобро НЕ ГЛЕДАЈТЕ! (ВИДЕО)

Наместо да донесе водство и евентуална победа за својот клуб, Педро Нето се посрамоти на реваншот во Барселона.

Дефинитивно може да се дефинира како утка на сезоната, Педро Нето се посрамоти на реванш натпреварот од 1/16 финалето во Лига Европа…

Во 87. минута, при резултат 2:2, фудбалерот на Вулверхемптон имаше убава шанса да биде херој на својот клуб, го помина голманот на Еспањол и не му преостана ништо друго освен да ја затресе мрежата.

Но, изненадувачки шутираше само покрај голот, што секако ги разочара своите верни навивачи, а можеби и голем број на обложувачи кои одлучиле да типуваат на победа на премиерлигашот.

Три минути подоцна шпанскиот клуб успеа да реализира победнички гол за конечни 3:2 на средбата.

За среќа на Нето, Вулвси се пласираа во осминафиналето на ЛЕ благодарение на високата победа од 4:0 на првиот дуел.

