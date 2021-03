„Doja Cat“ во секси издание на Греми: Обожавателите со поделени реакции за нејзината модна комбинација

Американската раперка „Doja Cat“ го привлече вниманието на јавноста со својот моден избор на овогодинешните Греми награди.

Имено, пејачката на хитот „Say So“ на црвениот тепих се појави во необичен фустан – горниот дел наликува на моторџиска јакна со патент кој ѝ го откриваше скоро целото торзо, додека долниот дел од фустанот беше украсен со пердуви од паун.

„Едноставно сум возбудена, ми се допаѓа што фустанот ме открива“, изјави ѕвездата за „E! News“ потврдувајќи дека станува збор за дизајн на модната куќа „Роберто Кавали“.

„Во последно време сум премногу примерна. Отсекогаш сакав да го направам ова“, додаде таа.

Нејзиниот изглед предизвика бурни реакции на социјалните мрежи. И додека некои ја пофалија за нејзината храброст, други коментираа дека аутфитот е невкусен.

„За фустанот има едно големо не“, напиша еден корисник на „Twitter“.

„Ова ме растажува. Зошто не е доволен убавиот глас“, се прашуваше друг.

