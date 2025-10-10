До кога ќе растат цените на златото и биткоинот?

Ви препорачуваме

Златото и биткоинот достигнаа рекордни максимуми последниве денови, а причините за оваа „златна треска“ и криптоманија лежат во комбинација од геополитичка и економска неизвесност, како и растечките сомнежи на инвеститорите за стабилноста на американскиот долар.

Златото ја проби бариерата од 4.000 долари за тројанска унца (единица од 31,1 грам) за прв пат оваа недела, продолжувајќи го својот тренд на раст. За овој благороден метал, 2025 година е исклучителна – неговата цена се зголеми за повеќе од 50 проценти од 1 јануари, што е најголем пораст од 1970-тите- објави Каматица.

Златото традиционално се смета за „безбедно засолниште“ за инвестирање во периоди на неизвесност. Неговата вредност се зголемува од крајот на 2018 година и оттогаш се зголеми за над 300 проценти. Клучни фактори на раст се геополитички тензии како војната во Украина и конфликтот во Газа, сомнежите за доларот, реципрочните царини на Доналд Трамп воведени во април, слабеењето на јенот.

Ситуацијата во САД, вклучително и привременото затворање на американската влада, дополнително ја зголемува привлечноста на златото.

Покрај централните банки, кои долго време купуваат злато, новиот бран на раст е поттикнат од зголемената побарувачка за инвестициски фондови (ETF) кои ја следат цената на златото. Во белешка до клиентите, аналитичарите на Дојче банк наведуваат:

– Фактот дека побарувачката за ETF повторно е силна значи дека сега постојат два извори на агресивна побарувачка за злато – централните банки и инвеститорите во ETF.

Најстарата и најпозната криптовалута во светот, биткоинот, исто така постави рекорд на 5 октомври, пробивајќи ја границата од 125.000 долари. Иако имаше падови, биткоинот порасна за околу една третина од почетокот на годината. Рекордниот раст на биткоинот во голема мера беше поттикнат од реизборот на Доналд Трамп, чија отворена поддршка за криптовалутите ја зголемува довербата во секторот.

Сепак, очигледно е дека сè повеќе институционални инвеститори влегуваат во биткоинот, што го прави привлечна алтернатива на традиционалните инвестиции, како што е доларот. Повеќето експерти очекуваат вредностите и на златото и на биткоинот да продолжат да растат.

Кога станува збор за златото, банката HSBC наведува дека „растот може да продолжи во 2026 година, со поддршка на централните банки; институционалната побарувачка за злато како хеџ за портфолио ќе остане силна“. Се очекува централните банки да продолжат да купуваат големи количини злато.

 

