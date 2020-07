Дипломатска војна на САД и Кина: Зошто се затвораат конзулатите и зошто на САД им е виновна Комунистичката партија на Кина

Дека односите меѓу САД и Кина во најмала рака се турбулентни, покажува и тоа дека до затворањето на кинескиот конзулат во Хјустон и брзата реакција на кинеските власти дојде откако американскиот државен секретар Мајк Помпео одржа провокативен говор.

Таканаречената политика на реципроцитет најјасно се гледа последните два дена во прилично затегнатите дипломатски односи меѓу САД и Кина, двете најголеми сили на денешницата кои водат своевидна „конзуларна војна“.

Прво, САД пред два дена наредија затворање на кинескиот конзулат во Хјустон со цел да се „заштити американската интелектуална сопственост“, изјавувајќи дека „нема да толерира кршење на суверенитетот на САД и заплашување на американскиот народ“.

„Нарачавме затворање на конзулатот на Народна Република Кина во Хјустон, со цел да се заштити американската интелектуална сопственост и приватните информации на Американците“, рече тогаш портпаролот на Стејт департмент, Морган Ортагус.

Мисијата доби 72 часа да го напушти конзулатот, а според извештаите на локалните медиуми, пожарникарите вечерта биле повикани во конзулатот заради документи што наводно биле запалени во дворот на тоа претставништво. Полицијата на Хјустон изјави на Твитер дека е забележан чад, но дека на полицијата „не ѝ било дозволено да влезе“ во просторот на конзулатот.

A video captured by our crew outside the Consulate General of China in Houston shows people hosing down what appear to be flaming open containers in the courtyard of the property.

