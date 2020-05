Џиџи Хадид и Зејн Малик тајно се венчаа: Ги издаде малиот детаљ на раката (ФОТО)

Минатата недела американскиот портал TMZ објави дека манекенката Џиџи Хадид и пејачот Зејн Малик го чекаат своето прво бебе, како и дека прекрасната Хадид е во 5-от месец од бременоста.

Џиџи наводно чека девјче, а парот изгледа посреќен од било кога.

Како што пишуваат американските медиуми, поранешниот член на групата „One Direction“ и една од најуспешните манекенки на денешницата имаат уште една причина за прослава – тие наводно се венчале во тајност!

Zayn’s new tattoo is Kahlil Gibran’s poem “On Love And Marriage” 🖤 pic.twitter.com/LNHR8ZW9YZ

— Zayn Malik Updates & More (@ZMDailyNews) May 2, 2020