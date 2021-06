Џастин Тимберлејк со поддршка до Бритни Спирс: Оставете ја да живее како што сака да живее

Пејачот Џастин Тимберлејк се огласи на социјалната мрежа „Твитер“ за да го коментира сведочењето на Бритни на рочиштето за старателството одржано вчера.

„После она што го видовме денес, сите треба да ја поддржиме Бритни во овој момент. Без оглед на нашето минато, добро и лошо, без разлика колку време било“, напиша Тимберлејк.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.

Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.

No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021