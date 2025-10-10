Девојките ќе ја пречекаат Словенија во Битола, РФМ одреди популарни цени на влезниците

Ви препорачуваме

Женската ракометна федерација на 19 октомври во Битола ќе игра против Словенија во квалификациите за Европското првенство, а РФМ денеска ја одреди и цената на влезниците.

Билетите се веќе пуштени во продажба по популарна цена од 100 денари, а истите ќе можат да се купат онлајна преку продажната мрежа на „МК Тикетс“ и со физичко присуство на продажните мрежа на „МК Тикетс“

Продажните мрежа на „МК Тикетс“:

• ЛитератураМК – City Mall
• ЛитератураМК – East Gate
• ЛитератураМК – Diamond Mall
• Литература – ТЦ Буњаковец
• ЛитератураМК – ул. Македонија
• Југотон ГТЦ 1
• ЈК Травел – ТЦ Бисер
• Макпетрол – Козле
• Макпетрол – Илинденска
• Макпетрол – Влае
Велес:
• Унисон
Прилеп:
• ТА Бран
Куманово:
• Тобако Агора
Тетово:
• Тобако Монако
• Гранд Тобако
Гостивар:
• Тобако Вона 5
Охрид:
• ТА Вис Пој
Битола:
• ЛитератураМК
• Tobacco Brothers
Струмица:
• ЛитератураМК
• ТА Сафари
Штип:
• Сити Тобако

