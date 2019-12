Девојче доби банана за подарок, нејзината реакција ги воодушеви сите (ВИДЕО) - Слободен печат

Американскиот пејач, актер и продуцент Џон Роџер Стивенс познат како LGND се обиде да ја „зафркне“ ќеркичката завиткувајќи и банана во шарена хартија, како подарок за Божиќ, но таа толку многу била воодушевена, па така снименото видео станало хит на социјалните мрежи.

„Се обидов на ќерка ми да ѝ подарам најлош божиќен подарок, но не очекував ваква реакција“, напишал таткото.

На снимката може да се забележи како таа со ентузијазам го отвора подарокот и се воодушевува кога сфаќа дека станува збор за банана.

„Банана! Мамо, отвори го ова! Ми се допаѓа!“, извикало девојчето кога видело што добило.

Снимката за неколку денови собрала речиси милион ипол лајкови, споделувана е на Твитер повеќе од 403.000 пати, а дури 9.500 корисници напишале коментар.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019