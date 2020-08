Десетици илјади демонстранти ги продолжија протестите: Во Минск и другите градови се протестира две недели (ВИДЕО)

Демонстрантите не го признаваат реизборот на Лукашенко на 9 август, сметајќи го за нерегуларен и ја осудуваат бруталната репресија која следуваше после изборот.

Десетици илјади Белоруси денеска излегоа на улиците на Минск протестирајќи против реизборот на претседателот Александар Лукашенко, кој со слични масовни демонстрации се соочува веќе две недели.

Истакнувајќи бело-црвени знамиња, демострантите се собраа на Плоштадот на независноста и ги преплавија околните улици извикувајќи „Слобода! Слобода!“

What a rally in Minsk today pic.twitter.com/bwtNBS4Qg3

Медиумите известуваат за повеќе од 100.000 демонстранти насобрани во белоруската престолнина втора недела по ред. Демонстрантите не го признаваат реизборот на Лукашенко на 9 август, сметајќи го за нерегуларен и ја осудуваат бруталната репресија која следуваше после изборот.

Медиумите блиски до опозицијата известија за собири организирани во неколку градови ширум земјата.

It’s a real sea of people in the centre of #Minsk today. #Belarus #StandWithBelarus pic.twitter.com/Sps6sVUqvh

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 23, 2020