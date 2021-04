Денеска во Швајцарија ќе се одлучува за иднината на фудбалот

Формирањето на европската Суперлига предизвика вистински земјотрес не само во европскиот туку и во светскиот фудбал кој се заканува да трајно го „осакати“ најпопуларниот спорт на планетата.

Најверојатно од лето ќе има „лига на богатите“ во која ќе играат 12. најбогати, најмоќни и најголеми фудбалски тимови од Европа, недостасуваат само Баерн Минхен и ПСЖ за да се комплетира овој список. Но, германскиот и францускиот тим иако беа дел од иницијативата за формирање на Суперлигата, засега имаат проблеми со своите лиги поради кои не можат да се приклучат.

Како одговор на Суперлигата, денеска во Швајцарија ќе има состанок на претставници од ФИФА, УЕФА, Серија А, Премиер лигата, Ла Лига, Лига 1 и Бундеслигата на кој ќе се одлучува за идните чекори кои ќе се преземат против новото натпреварување.

UEFA Executive Committee meeting scheduled for today in Montreux.

UEFA, FIFA, PL, Liga, Serie A on the same position: #SuperLeague has been disapproved. No UCL, no domestic leagues for the 12 clubs. 🚫#SuperLeague clubs insist they want to play in the domestic leagues too. ⚠️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021