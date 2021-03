Деми Ловато со нови детали за долго очекуваниот албум: Најавени се дуети со Аријана Гранде и Ноа Сајрус

Деми Ловато ќе го објави својот нов албум „Dancing With The Devil – The The Art of Starting Over“ на 2 април, а пејачката притоа откри и некои нови детали.

Ова ќе биде седми албум на Ловато, кој обожавателите го чекаа долго време, а според првите најави ги очекува вистинско музичко уживање.

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)



Минатата недела беше потврдено дека гости на албумот се Савити, Ноа Сајрус, помладата сестра Мајли Сајрус и Аријана Гранде.

Савити е гостин на песната „My GFs are My BFs“ и е вистинска феминистичка песна. Песната со Аријана се вика „Met him Last Night“.

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)



Некои од насловите на другите песни се „ICU“, „Melon Cake“, „Butterfly“ и „The Kind of Lover I Am“, како и веќе објавената „Anyone“ и насловната песна „Dancing With The Devil“. Самиот албум ќе има вкупно 19 песни.

Деми веќе ја објави песната „What Other People Say“, во кој се појавува Сем Фишер, која е на 10-то место на албумот.