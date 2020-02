Дембеле „аут“ шест месеци, Барса има право да купи замена! - Слободен печат

Се шпекулира дека Вилијан Хозе од Реал Сосиедад е избран од страна на Кике Сетиен и тој би требало да ја пополни „празнината“ во нападот оваа сезона.

Каталонскиот клуб со официјално соопштение дека Усман Дембеле денеска беше успешно опериран во Финска и ќе паузира шест месеци.

Иако првично се шпекулираше дека четири или пет месеци ќе биде надвор од терените, повредата е сериозна и на фудбалот се очекува да се врати во август.

⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months

