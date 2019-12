Деца заглавени во тела на возрасни, Чевли на брегот на Дунав… Приказните што се кријат зад овие скулптури ќе ви го скршат срцето (ФОТО+ВИДЕО)

View this post on Instagram

Non riesco a togliermi quest'immagine dai pensieri…. In una società che si ostina a rifuggire il contatto, che si dimentica che è un bisogno connaturato dell'uomo… ci chiudiamo nel silenzio, nelle nostre "faccende affaccendate", dietro ai nostri schermi e ci dimentichiamo che " l'altro" è l'unica via per un senso di appartenenza più alto…. Ci dimentichiamo di sorridere per strada, ci dimentichiamo della gentilezza, diamo per scontato l'amore di chi ci ama… Diamo per scontate le parole, le spiegazioni, l'ascolto… E facciamo affievolire quella luce, l'entusiasmo, quel bambino che era capace di guardare il mondo con gioia… Salutando tutti, giocando con chi capitava…la semplicità di scegliere con il cuore e non con egoismo, la possibilità di CURARE nell'altro le nostre ferite e non allontanarlo per isolarci e vederle crescere…. Alexander Milov ha intitolato quest'opera "Love"… AMORE… Ciò che realizza dimostra che due solitudini non fanno un amore, ma non fanno neanche una forza…. É il contatto ciò che trasforma la Fragilità in luce…e L'AMORE È LA SOLA VIA PER UN'ANIMA SPENTA… #artandheart #healingbyart #alexandermilov #artiseverywhere #loveisart