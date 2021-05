Далиќ и Мартинез ги открија картите за ЕП: Хрватска подмладена, Белгија моќна

Селекторите на Хрватска и на Белгија, Златко Далиќ и Роберто Мартинез ги објавија списоците со 26 фудбалери на кои ќе сметаат на Европското првенство.

Главна ѕвезда во хрватска репрезентација е Лука Модриќ, а тука се и Ребиќ, Перишиќ, Ковачиќ, Брозовиќ, Вида, Ловрен, како и неколку помлади фудбалери. Селекторот Далиќ на ЕП ќе мора да игра без Иван Ракитиќ кој се повлече од репрезентација као и Манџукиќ.

Croatia’s 🇭🇷 squad for Euro 2020. #EURO2020 pic.twitter.com/tkCsQzR6bo

Според списокот кој го објави Роберто Мартинез, Белгија дефинитивно ќе биде еден од главните фаворити за титулата на ЕП. Мартинез за ЕП ги повика најдобрите белгиски фудбалери предводени од Лукаку, Азар, Де Брујне, Куртоа, Караско…

Belgium have announced their squad for EURO 2021. pic.twitter.com/SnWO6HdWHc

— SPORTbible (@sportbible) May 17, 2021