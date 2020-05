Дали гените влијаат на тоа како ќе се избориме со вирусот?

Откако минатиот месец во Велика Британија починаа 2 пара близнаци поради коронавирусот и два пара браќа, почна да се поставува прашањето дали смртните случаеви укажуваат на тоа дека и од генетските фактори зависи како некој ќе ја прележи болеста.

Повеќето научници веруваат дека гените играат одредена улога во реакцијата на личноста кон инфекцијата. Наследниот материјал може да влијае на рецепторите кои коронавирусот ги користи за да ги нападне човечките клетки, но и на општата здравствена состојба, имунитетот на личноста и начинот на реагирање на имунолошкиот систем, пишува „Гардијан“.

Научниот тим предводен од професорот Тим Спектор, главен на Одделот за истражување на близнаци и генетска епидемиологија на Кингс колеџот во Лондон, тврди дека нивните истражувања водат кон заклучок дека уделот на гените конн симптомите на Ковид19 изнесува 50%, но дека се неопходни понатамошни истражувања за да се утврди кои се тие гени и на кој начин го менуваат текот на болеста.

As twin sisters Katy and Emma Davis, 37, were being mourned yesterday, their family recalled the pair had always said they would “go out together” too https://t.co/o7fci1X4I5

— The Times (@thetimes) April 25, 2020