„Да тетке, дронот ти зборува, не смееш да се шеташ без маска“ (ВИДЕО) - Слободен печат

Кина во последните недели грчевито се бори за да ја запре епидемијата на убиствениот коронавирус. Властите користат најразлични мерки за контрола на граѓаните кои не ги почитуваат правилата.

Освен што во карантин се ставени вклупно 35 милиони луѓе во градот Вухан и во други места во провинцијата Хубеи, и освен што цензорите масовно ги бришат гласините за епдимијата и критиките за режимот на социјалните мрежи, полицијата користи дронови за дисциплнинирање на жителите кои излегуваат без маски и така ризикуваат да се заразат.

– Да, тетке, дронот ти зборува. Не смееш надвор да се шеташ без да носиш маска – се обраќа гласот од дронот на постара жена која шета по улица во Внатрешна Монголија.

Таа, збунета и загрижена, брза кон дома, вртејќи се кон дронот. Гласот од леталото ѝ дофрла: „Подобро побрзај дома, и не заборавај да ги измиеш рацете. Им зборувавме на луѓето да останат дома, но вие и понатаму се шетате надвор“.

– Чиче, живееме во необично време. Зошто си излегол надвор без маска: Снегот сам ќе се стопи за неколку месеци, зар не? Зар не е попријатно да се остане дома, со храна и пијалок? Зошто секогаш доаѓаш? Можеш тоа да го средиш за неколку месеци – вели истиот или сличен глас од дронот на постар маж кој стои до патот.

Ова се само дел од многуте снимени случаи кои може да се забележат во видеото објавено на Твитер, кое во моментот на објавување на оваа вест има речиси 2 милиони прегледи.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020