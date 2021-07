ЦСКА Москва покажува интерес за македонскиот репрезентативец Алиоски

Од 1 јули македонскиот репрезентативец е слободен играч откако му истече официјално договорот со премиерлигашот Лидс. Пред почетокот на Европското првенство клубот од „Еланд роуд“ му понуди нов договор за нашиот играч, но и натаму нема никаков одговор од двете страни.

Уште од претходно се пишуваше дека по турските медиуми дека Фенербахче, Галатасарај и Трабзонспор ја следат ситуацијата со Езџан Алиоски.

Според најавите во Лидс би требало да дојде нов лев бек кој досега ги бранеше боите на Барселона, Хектор Жуниор Фирпо.

Денеска спортскиот новинар Николо Шира на својот Твитер профил објави дека за Македонецот после Галата, интерес покажува и рускиот клуб ЦСКА Москва.

