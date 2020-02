„Црвените ѓаволи“ уште еднаш го разочараа „Олд Трафорд“! (ВИДЕО) - Слободен печат

Трофејниот англиски фудбалски великан Манчестер јунајтед на Солскјер никако да направи позитивна серија на резултати оваа сезона.

Тимот од „Олд Трафорд” вечерва во Премиер лигата „црвените ѓаволи“ одиграа само 0:0 против Вулверхемптон во последниот саботен дуел од 25. премиерлигашко коло.

За „црвените ѓаволи“ дебитираше и новото зимско засилување Бруно Фернандеш кој после мечот рече дека е среќен од својот прв настап. Едвај го чека наредниот меч и се надева на освојување на три бода.

Со биланс девет победи, осум нерешени и осум порази, екипата на Оле Гунар Солскјер моментно е на шестата позиција на табелата со 35 бода исто колку што има и Вулверхемптон.

11 – Manchester United are unbeaten in 11 home games against Wolves in all competitions (W9 D2), since losing 0-1 in February 1980 in a top-flight match – they haven’t trailed for a single minute in all those 11 unbeaten games. Impenetrable. #MNUWOL pic.twitter.com/qfENe8f0BP

— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2020