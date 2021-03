Црвена звезда и Евролига? Новата голема најава би кренало „бура“ на Јадранот!

По триумфот над Цибона, навивачите на Црвена звезда сигурно ќе бидат задоволни од засега непроверените информации од Барселона.

Според кошаркарскиот новинар Лука Д’Алесандро, Црвена звезда е многу близу до добивање лиценца за играње во Евролигата во траење од две години.

Тоа би значело дека белградските „црве-белите“, без оглед на исходот од годинешната сезона во АБА-лигата, сигурно ќе играат во елитното европско натпреварување во сезоните 2021-22 и 2022-23.

Kk Crvena Zvezda Mts Belgrade is very close to a two-year Euroleague license, which means it would play the elite European club competition in the 2021/22 and 2022/23 seasons, regardless of the results achieved in the regional competition

