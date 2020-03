Човекот знае како да прослави, лудо славје во соблекувалната на Манчестер сити! (ВИДЕО)

Задолжен е за опремата на фудбалерите на Манчестер сити, Брендон Ештон е дефинитивно хит на социјалните мрежи.

Во неделата Манчестер Сити успеа да го освои Лига Купот во Англија, откако во финалето кое се играше на „Вембли“ стадионот ја победи Астон Вила со резултат 2:1.

Ова е петти трофеј за „граѓаните“ во ова натпреварување во последните седум години.

Manchester City's kitman Brandon Ashton celebrating their League Cup win over Aston Villa in the dressing room. This man is known for his celebrations. Quality 🤣 pic.twitter.com/cRZndlqSPg

— FutbolBible (@FutbolBible) March 1, 2020