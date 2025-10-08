Чикаго под опсада: Националната гарда ја презеде контролата на клучните зони
Трамп го нарече Чикаго „воена зона“ по неодамнешните протести против федералните службеници за имиграција во третиот по големина град во САД.
Распоредувањето на војниците доаѓа во услови на противење од локалните власти, според Би-би-си. Гувернерот на Илиноис, Џ. Б. Прикер, ја обвини администрацијата на Трамп за „авторитарен марш“ и рече дека државата „ќе ги искористи сите лостови што ни се на располагање за да го спречи ова приграбување на власта“.
Hundreds of US National Guard troops arrive in Chicago https://t.co/Rij9dRLTGS
— BBC News (UK) (@BBCNews) October 8, 2025
Извори изјавија за Си-би-ес њуз, американскиот партнер на Би-би-си, дека некои војници би можеле да ги започнат своите задачи уште денес. Си-би-ес, исто така, објави дека приколките се поставени како привремено сместување во Центарот за обука на резервните сили на Армијата, околу 80 километри југозападно од Чикаго.
Ограда е подигната и околу центарот за обука доцна во вторникот. Локалните власти изјавија дека добиле малку детали за распоредувањето на војниците.
Трамп вели дека употребата на војници е неопходна за да се смири насилството во градовите контролирани од демократите, да се бори против криминалот и да се поддржат неговите иницијативи за депортација.
Војниците на Националната гарда имаат ограничени овластувања. Тие не го спроведуваат законот, ниту пак вршат апсења, заплени или претреси; нивната улога е наместо тоа да ги заштитат федералните вработени и имотот. Трамп веќе испрати членови на Гардата во Лос Анџелес и Вашингтон, и им нареди да бидат распоредени во Мемфис и Портланд.
Сепак, федерален судија привремено го блокираше распоредувањето на војници во Портланд. Друг судија засега го одобри распоредувањето во Чикаго.
Чикаго доживеа бран протести против спроведувањето на имиграциските закони во градот, од кои многу се одржаа пред објектите на американската Служба за имиграција и царина (ICE).
Минатиот викенд, агенти на американската гранична патрола застрелаа и ранија жена откако група луѓе ги удрија своите автомобили во возилата за спроведување на имиграциските закони, иако локалните медиуми објавија дека нејзиниот адвокат оспорил делови од владината верзија на настаните.
Рочиште е закажано за четврток во тужбата поднесена од Илиноис и Чикаго, кои тужат за да спречат федерализација на нивните државни и трупите на Националната гарда на Тексас или нивно ставање под контрола на претседателот.
Градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, изјави за Би-би-си дека „буквално собирањето војници на Националната гарда од друга држава, државата Тексас, а потоа нивното испраќање во државата Илиноис е нелегално, неуставно и опасно“.
Во понеделник, Џонсон потпиша извршна наредба со која им се забранува на агентите на ICE да работат на градски имот.
Распоредувањето на трупите на Националната гарда покрена и правни и уставни прашања, бидејќи трупите на Националната гарда обично ги распоредува гувернерот на државата, а вековните закони ја ограничуваат употребата на војската од страна на владата за внатрешни работи.
Трамп рече дека ќе размисли да се повика на уште постар закон, Законот за бунт, доколку федералните судови го блокираат неговото распоредување на трупи на Националната гарда во американските градови.
Законот од 1807 година му дозволува на американскиот претседател да користи воен персонал на активна должност за извршување должности за спроведување на законот во земјата.
Запрашан за тоа во Овалната соба во вторник, Трамп се осврна на Чикаго и рече дека „ако гувернерот не може да ја заврши работата, ние ќе ја завршиме работата“.