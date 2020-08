Челси конечно ја пронајде формулата за трансферот вреден 100 милиони евра

Фудбалерот на Баер Леверкузен, Каи Хаверц, се наоѓа на чекор од потпишување на договор со англискиот тим.

Како што пренесува угледниот новинар Фабрицио Романо, Челси и Баер Леверкузен се договориле за трансферот на одличниот фудбалер. Баер на крајот го истера своето и ќе заработи 100 милиони евра, 80 милиони како обесштетување, а дополмителни 20 милиони во бонуси.

Kai Havertz to Chelsea, one step away and then… here we go! Total agreement to be reached on nest hours with Bayer Leverkusen. Last bid is going to be accepted. €80M + €20M add ons as final fee. Last details and paperworks time. 🔵 #CFC #Havertz #Chelsea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2020