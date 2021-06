Бундеслига: Баерн во првото коло со Менхенгладбах, Чурлинов и Штутгарт домаќини на Гројтер Фурт!

На 13 август 2021 година ќе стартува 59 сезона во најсилната германска лига кога бранителот на титулата Баерн Минхен од 20.30 часот ќе гостува кај Борусија Менхенгладбах.

Штутгарт во чии редови настапува македонскиот репрезентативец Дарко Чурлинов својот меч ќе го има на домашен терен на 14 или 15 август против Гројтер Фурт кој лани беше второпласиран во Бундеслига 2.

Целиот распоред на натпревари за сезоната 2021/22 во Бундеслигата можете да го погледнете ТУКА

Германскиот Суперкуп помеѓу шампионот во Бундеслигата, Баерн, и победникот во националниот Куп, Борусија Дортмунд, ќе се одржи ма 17 август на „Сигнал Идуна Парк“ во Дортмунд.

⚽️🗓️✔️#Bundesliga and Bundesliga 2 match schedules for the 2021-22 season are available now ⬇️

— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 25, 2021