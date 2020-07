Буфон е новиот рекордер во италијанската Серија А

Чуварот на мрежата на „Старата дама“ досега беше на делба на првото место со екс играчот на Милан, Паоло Малдини.

Легендарниот голман на Јувентус, Џанлуиџи Буфон денеска го надмина рекордот поради кој минатото лето и се врати во италијанскиот фудбал.

Џиџи Буфон застана на голот против Торино и тоа му е 648 натпревар во Серија А.

До овој рекорд дојде со своите 42 години, пет месеци и шест дена.

6️⃣4️⃣8️⃣

Gianluigi Buffon breaks Paolo Maldini's record to become the all-time top appearance maker in the Italian top flight 🇮🇹

Eternal 👑 pic.twitter.com/X2yv4YNqwT

— Goal (@goal) July 4, 2020