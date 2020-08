Британскиот премиер Борис Џонсон критикуван поради начинот на кој го држи своето бeбе: Тоа така не се прави! (ФОТО)

Премиерот на Британија Борис Џонсон и неговата вереница Кери Симондс уживале во семејна прошетка со нивниот четиримесечен син Вилфред и нивното куче во Апекрос. Некои фотографии од нивните приватни моменти се појавија на социјалните мрежи, а многу родители беа загрижени за начинот на кој Џонсон го носи бебето во превозникот.

Имено, многумина предупредуваат дека таа положба е „премногу опуштена“.

„Пример за тоа како не се прави. Тој можеби не ги прочитал упатствата“, е еден од коментарите.

Dismaying to learn that, what with all the many things Boris has to get a grip on, how to safely carry an infant in a baby carrier now needs to be added urgently to the top of the list pic.twitter.com/C4t54r2YnM

— Marissa Bradshaw (@marissamcteague) August 23, 2020