Британија ја поддржа Чешка околу протерувањето руски дипломати

Велика Британија денеска даде „целосна поддршка” на одлуката на чешката Влада да протера 18 руски дипломати, за кои смета дека се членови на разузнавачка служба.

– Велика Британија им дава поддршка на нашите чешки сојузници, кои открија до каде ќе оди ГРУ (руската воена разузнавачка служба) во обидите за извршување опасни и малигни операции, каде што го видовме врвот на моделот на однесување во нападот во Солсбери, напиша на Твитер министерот за надворешни работи, Доминик Раб.

The UK stands in full support of our Czech allies, who have exposed the lengths that the GRU will go to in their attempts to conduct dangerous and malign operations – and highlights a disturbing pattern of behaviour following the attack in Salisbury. https://t.co/dv4rWDl91I

