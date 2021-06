Бредли Купер се надева дека романсата меѓу Канје Вест и Ирина Шајк брзо ќе заврши

Веќе не е тајна дека Ирина Шајк и Канје Вест се во врска. Гласините за нивната романса беа потврдени откако беа видени на одмор во Прованса, каде заедно го прославија роденденот на Вест.

Додека само се шпекулираше дека раперот и манекенката биле во врска, американските медиуми објавија дека сепак на правната сопруга на Канје, Ким Кардашијан, не и пречи нивната романса.



Сепак, многумина се интересираат за тоа како се чувствува актерот Бредли Купер, поради тоа, со кого Ирина Шајк беше четири години во врска и со која ја имаат ќерката Лео де Сена. Според списанието In Touch, Купер, за разлика од Ким Кардашијан, не е воодушевен.

Kanye West and Irina Shayk are dating!

Kanye West rebounds with Irina Shayk as the pair are spotted on a romantic stroll in France on his 44th birthday

The pair, who have known each other for years, appeared to be comfortable around one another pic.twitter.com/FtfQ0iAmDG

— Lilian Chan (@bestgug) June 9, 2021