БРАЗИЛСКАТА АКТЕРКА КОЈА ГО МАЃЕПСА РЕГИОНОТ – Денес Жаде изгледа сосема поинаку, а обожавателите ја молат да биде како порано! (ФОТО)

Em momentos de crise como esse, a nossa missão, e do @unicefbrasil , se fortalece ainda mais! É um momento difícil para todos, mas crianças e adolescentes mais vulneráveis precisam de nós! Todas as ações do UNICEF dependem integralmente de doações: pessoas físicas e empresas podem ser parte desse trabalho no Brasil e no mundo. Agora, estamos enfrentando um grande desafio! Um desafio mundial e sem precedentes! Sem dúvidas, um dos maiores que já enfrentamos! Mas o trabalho não pode ser interrompido! Eles precisam da nossa ajuda para proteger crianças e suas famílias contra o Coronavirus (Covid-19) e continuar garantido todos os seus direitos. DOE pelo site doeunicef.org.br ou envie um whatsapp para 61 81240564. Convido para participarem dessa corrente do bem, os meus amigos @christianee12 @laisbartoli @mari_luna @elinarocha @danubiadc @pinymontoro @marinagabriely @monicaambrosio_ @qgdagioantonelli