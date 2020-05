БРАВО: Борусија тренираше пред полни трибини (ФОТО)

Фантастичен потег на челниците на тимот од Менхенгладбах

Управата на Борусија Менхенгладбах има одлична соработка со своите навивачи дури и за време на пандемијата на коронавирусот, кои пак не ги оставаат на цедило фудбалерите.

Имено, пред извесно време управата на клубот одлучи да им овозможи на фановите нивните лица за само 19 евра да се најдат на трибините на „Борусија парк“.

Повикот на кллубот го прифатија повеќе од 16.000 навивачи кои платија 19 евра за картон со нивниот лик да биде поставен на стадионот.

Денеска фудбалерите на Борусија Менхенгладбах го имаа првиот тренинг на „Борусија парк“ пред продолжението на сезоната, а на трибините ги пречеаа навивачи, поточно картони со навивачи на клубот.

