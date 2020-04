Бранко советува како да направиме превкусно јагнешко под сач

View this post on Instagram

Здрави навики секој ден со #CookingWithBranko 🥑💪 Денес мој предлог за здрав и многу многу вкусен оброк -#GreenToast со свеж спанаќ и авокадо. 💚 Спанаќот го зајакнува имунитетот, полн е со железо. Го подобрува работењето на срцето и ги зајакнува мускулите. Авокадото е извор на антиоксиданти, содржи калиум повеќе и од бананата и растителни влакна кои му се потребни на човековото тело. Уживајте во вкусовите со @cookingwithbranko и хранете се здраво! Од вас зависи! Потребни состојки: – Интегрален леб – Спанаќ – Маслиново масло – Сенф Авокадо крем: – Авокадо – Маслиново масло – Сол – Бибер – Лук Комбинирајте со јогурт и лажичка црно семе ❤ Со љубов, 🥑🍅🍋🍗🐟 _________________________ #CookingWithBrankoMeal #Cooking #Tasty #Delicious #Love #Happiness #Healthy #VEGAN #VEGAN100%