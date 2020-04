Брајант се мотивирал така што носел слика со себе од својот противник

Поранешната кошаркарка Сју Бирд откри интересна анегдота поврзана со победничкиот менталитет на трагично загинатата легенда Коби Брајант.

Бирд која работи во администрацијата на Денвер нагетс, за време на Олимписките игри во Пекинг 2008 година како репрезентативка на САД, слободното време најчесто го поминуваше со нејзиниот славен колега и откри колку голем натпреварувач беше Коби Брајант.

– Додека бевме на ручек, Коби во весник биде фотографија од Пол Пирс. Го зеде весникот, ја исече сликата од Пирс и ја стави во својот џеб. Само ме погледна и ми рече мотивација – откри Сју Бирд.

When Sue Bird met Kobe at Olympics after 2008 finals, he saw a Pierce picture in a newspaper.

-Sue on Kobe”He didn’t say anything. We saw him take the paper, he started cutting out the Paul Pierce picture, he folded it up, he put it in his pocket. And he was like, ‘Motivation.'” pic.twitter.com/3axnd2tB7e

— MarioGVLakers RIP KOBE 🙏🙏🙏 (@LakersGv) April 3, 2020