Ботас ќе вози за Мерцедес и наредната сезона

Германскиот тим потврди дека Валтери Ботас ќе биде дел од тимот и во 2021 година.

Ботас минатата година потпиша едногодишен договор со Мерцедес за кого вози од 2017 година, и оттогаш добива само краткорочни договори, односно потпишува само на една сезона.

🚨 #BottasAnnounced 🚨

He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 6, 2020