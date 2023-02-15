Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Босанците пиеле увозни пива, а извезувале ракии

С.К.
Пред
пиво
Фото: Pexels / Pavel Danilyuk

Во текот на 2022 година, Босна и Херцеговина извезла најмногу ракии од алкохолни пијалоци, а најмногу увезла пива, покажуваат податоците на Управата за индиректно оданочување (ИТА) на БиХ. Најмногу се извезувале алкохол, ракија и други алкохолни пијалоци за нешто повеќе од 18 милиони килолитри, по што следи извозот на пиво за околу 7,8 милиони, а виното за околу 7,6 милиони, се вели во податоците на ИТА на БиХ.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Се наведува и дека во текот на 2022 година се увезени 181.170.345 килолитри алкохол за 231.712.601 км. Една година претходно алкохолот бил увезен за околу 191 милион км, а извезен само пет милиони км. Убедливо најмногу пиво што дошло во Босна и Херцеговина минатата година изнесувало 141.579.502 килолитри, потоа следи увозот на ракија, ликери и други алкохолни пијалоци за околу 43 милиони километри и вино за 39 милиони километри, како и вино од јаболко и круша, медовина или саке за 6,3 милиони КМ.

Во првиот месец од годинава влегле околу 14 милиони километри алкохол, а заминале два милиони. Во 2022 година најмногу алкохол дошол од Србија, околу 88 милиони килолитри, потоа увозот од Хрватска за околу 59 милиони килолитри и Словенија за околу 28 милиони килолитриметри.

Од друга страна, БиХ и продала најмногу алкохол на Србија за нешто повеќе од 11 милиони км, пишува Кликс.ба.

#извоз #увоз #бих #пиво #ракија
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано
Sloboden pecat

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Премиум брендот Лексус е моментално најсигурниот автомобил
Ако се пренамени земјиштето, Србија ќе добие нови 15 милиони градежни квадрати
Од 2035 година во ЕУ нема да се продаваат возила на бензин и дизел
Додека Босанците си одат, странците доаѓаат во БиХ и без работна дозвола
Колкава ќе биде годинешната заработка од Св. Валентин?
Повисоките цени и донесоа поголеми приходи на Кока-Кола
Само 1 од 6 грчки домови е осигурен
Транспортот на нафта преку гасоводот низ Унгарија е поевтин од „Јанаф“