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Босанците пиеле увозни пива, а извезувале ракии
Во текот на 2022 година, Босна и Херцеговина извезла најмногу ракии од алкохолни пијалоци, а најмногу увезла пива, покажуваат податоците на Управата за индиректно оданочување (ИТА) на БиХ. Најмногу се извезувале алкохол, ракија и други алкохолни пијалоци за нешто повеќе од 18 милиони килолитри, по што следи извозот на пиво за околу 7,8 милиони, а виното за околу 7,6 милиони, се вели во податоците на ИТА на БиХ.
Се наведува и дека во текот на 2022 година се увезени 181.170.345 килолитри алкохол за 231.712.601 км. Една година претходно алкохолот бил увезен за околу 191 милион км, а извезен само пет милиони км. Убедливо најмногу пиво што дошло во Босна и Херцеговина минатата година изнесувало 141.579.502 килолитри, потоа следи увозот на ракија, ликери и други алкохолни пијалоци за околу 43 милиони километри и вино за 39 милиони километри, како и вино од јаболко и круша, медовина или саке за 6,3 милиони КМ.
Во првиот месец од годинава влегле околу 14 милиони километри алкохол, а заминале два милиони. Во 2022 година најмногу алкохол дошол од Србија, околу 88 милиони килолитри, потоа увозот од Хрватска за околу 59 милиони килолитри и Словенија за околу 28 милиони килолитриметри.
Од друга страна, БиХ и продала најмногу алкохол на Србија за нешто повеќе од 11 милиони км, пишува Кликс.ба.
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