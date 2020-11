Богдановиќ доби 72 милиони долари од Атланта, на потег се „кралевите“

Бекот на Сакраменто кингс потпиша четиригодишен договор со Атланта хоукс.

Богдановиќ е ограничено слободен играч што значи дека Сакраменто има рок од 48 часа да ја израмни понудата на Атланта и да остане „кралскиот“ дрес или ќе го пушти да се пресели во тимот од Источната конференција кој веќе ги донесе Ражон Рондо и Данило Галинари.



Според новинарот Марк Штајн, српскиот кошаркар има опција да го раскине договорот пред почетокот на последната четвртта година. Во договор исто така е вклучена и „no-trade“ опција според која доколку остане во Сакраменто во првата година од договорот не смее да биде разменет.

Богдановиќ од 2017 година е кошаркар на Сакраменто кингс, а во минатата сезона имаше просек од 15.1 поени по натпревар.

Bogdan Bogdanovic reportedly signed a four-year, $72 million offer sheet from the Hawks

The Kings have 48 hours to match the offer https://t.co/GLBwOmyWxV pic.twitter.com/u3AvAp70W4

— Kings on NBCS (@NBCSKings) November 22, 2020