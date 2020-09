Блузи 300 демонстранти приведени во Хонг Конг (ФОТО+ВИДЕО)

Меѓу уапсените има најмалку двајца истакнати активисти од Хонг Конг, Фиго Чан од Цивилниот фронт за човекови права и долгогодишниот пратеник и активист Леунг Квок-хунг.

Полициските сили приведоа речиси 300 луѓе од протест во Хонг Конг кои денеска протестираа против одложувањето на избор за законодавниот совет на градот и новиот закон за национална безбедност воведен од Кина. Полицијата уапси 289 демонстранти до 21 часот по локално време, од нив 270 за нелегално собирање.

Update: Police – as of 9 pm – have made 289 arrests in Yau Ma Tei and Mong Kok, according to the force on Facebook. https://t.co/sFGxyvLxdR

— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) September 6, 2020