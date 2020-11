Близу Цирих упасени две млади момчиња поврзани со нападот во Виена

Двајца млади момчиња од Швајцарија, на возраст од 18 и 24 години се уапсени во Винтертур, близу Цирих, во северна Швајцарија, во врска со џихадистичкиот напад во Виена еден ден претходно, соопшти полицијата.

-Полициската истрага идентификуваше швајцарски државјани, 18-годишник и 24-годишник. Двајцата беа уапсени во Винтертур во вторникот попладне од единица за специјални намени во соработка со австриските власти-соопшти полицијата на кантонот Цирих.

#BREAKING: Police in Switzerland arrest two people in connection with terror attack in #Vienna, Austria – an 18 year old and a 24 year old. Zurich Canton Police Special Unit has made the arrest from Winterthur in joint operation with Austrian authorities. Investigations underway. pic.twitter.com/Ved2Nm3UKK

