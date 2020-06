Билт: „Србите и натаму жалат за поразот во Косовската битка, а Швеѓаните не ги ни интересира битката кај Полтава“

Поранешниот шведски премиер Карл Билт сподели интересна констатација на својот Твитер профил врзана за денешниот, многу значаен културно – историски ден за Србите, односно датумот кога, меѓу другото се случи и Косовската битка.

– Ден на историски битки. Многу Срби и натаму жалат поради изгубената Косовска битка, а тешко дека ќе најдете некој Швеѓанец кого го интересира исходот на битката кај Полтава, која се случила повеќе од триста години после неа, напиша Билт.

A day of historic battles. Many Serbs 🇷🇸 are still agitated over their loss in the Kosovo battle, but you would be hard pressed to find any Swede 🇸🇪 who really cares about the loss at Poltava more than three hundred years later. pic.twitter.com/6FqDYR03Mo

