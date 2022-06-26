Без вода денес дел од Драчево
Поради дефект денес од 09:00 часот до завршување на работите без вода ќе бидат корисниците од улица „Сердарот“ и дел од улица „Иван Хаџи Николов“ во скопската населба Драчево.
Како што информираат од ЈП „Водовод и канализација“ Скопје, прекинот е поради дефект од ф 80 мм на улица „Иван Хаџиниколов“ бр.21.
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