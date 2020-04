Белгиски виролог: Фудбалот ќе мора да се игра со маски!

Според Ван Ранст како превентивна заштита многу поудобни маски за фудбалерите би биле оние што ги носи играч од НФЛ или во велосипедизмот.

Еден од водечките белгиски виролози, Марк ван Ранст со нови информации до љубителите на спортот, фудбалот за можното продолжување на натпреварувањата.

Според него уште долго време ќе чекаат навивачите, љубителите на спортот да се вратат на трибините, и додека ситуацијата со вирусот не биде целосно под контрола, можно е мечевите да се играат зад затворени врати.

Колку долго ќе трае оваа ситуација, не се знае, тешко е да се процени. Неговото размислување е дека сите спортисти ќе треба да се натпреваруваат со маски на лицата во наредните месеци.

#Belgium #Brussels #coronavirus

According to a leading Belgian virologist, footballers could play with protective masks during the Corona crisis. "One option would be wearing masks to play football," said expert Marc Van Ranst of the Belgian newspaper "Le Soir".

— Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) April 17, 2020